Сегодня, 17 января, четыре ребёнка провалились под лёд в Киевской области. Двоих детей удалось спасти. Один погиб, поиски ещё одного продолжаются.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Фейсбуке.

"17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на г. Рось на льду провалилось 4 детей", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, дети играли на ледовом покрытии реки Рось в Белоцерковском районе и провались под лёд. Мимо проходил мужчина и бросился на помощь.

За два ныряния в ледяную воду он смог спасти двух девочек 2008 г. р. и 2010 г. р. Третью достали спасатели, но, к сожалению, ребёнок умер в больнице. Поиски четвёртого ребёнка продолжаются.

Ранее мы писали, что в поселке Чабаново, что находится севернее Кривого Рога, двое детей провалились под лед и утонули.

Также мы рассказали, что в Волынской области на льду погиб ребенок, еще двоих детей спасатели вытащили, бросившись за ними вплавь. Трое детей 2010-2012 г.р. находились на льду местного карьера. В результате разлома льда один ребенок утонул, тело обнаружили и вытащили на берег спасатели. Еще двоих детей сотрудники ГСЧС спасли, с диагнозом переохлаждение их доставили в больницу.