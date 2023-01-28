Министерство высшего образования Афганистана, управляемое талибами, приказало университетам не допускать девушек ко вступительным экзаменам в вузы в следующем месяце.

Об этом сообщает Reuters.

Письмо министерства было адресовано учреждениям северных провинций Афганистана, включая Кабул, где с конца февраля должны пройти экзамены. В письме говорилось, что те учреждения, которые не станут соблюдать правила, будут привлечены к ответственности.

В декабре мы сообщали, что находящийся у власти в Афганистане "Талибан" запретил женщинам учиться в университетах. Министерство высшего образования страны уведомило об этом учебные заведения в специальном письме. Студенткам запретили посещать вузы до дальнейшего распоряжения.

А уже в этом месяце сформированное "Талибаном" правительство Афганистана потребовало в десятидневный срок закрыть женские салоны красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах. Вообще салоны красоты и спортзалы для женщин в Афганистане под запретом еще с прошлого года, но некоторые работали подпольно.