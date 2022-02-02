Представителям "Талибана", который захватил власть в Афганистане, запретили заходить с оружием в парки развлечений.

Об этом в Twitter сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Кроме этого, талибам нельзя появляться в парках в военной форме и въезжать туда на транспортных средствах. Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений.

"Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений", - написал Муджахид.

Напомним, ранее мы писали о том, что талибы ввели новые правила работы масс-медиа в стране, в том числе они обязали женщин-телеведущих носить хиджаб. Кроме этого, в своде правил СМИ напомнили о том, что необходимо воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмов, которые продвигают "неподобающие этические нормы".

Мы также сообщали о том, что талибы запретили водителям в Афганистане слушать музыку и перевозить женщин без мужчин и хиджаба.

Кроме того, в декабре 2021 года что власти "Талибана" в провинции Газни запретили медработникам оказывать помощь женщинам, если их на прием не сопровождает мужчина.