Талибам запретили заходить в парки развлечений с оружием и в военной форме
Представителям "Талибана", который захватил власть в Афганистане, запретили заходить с оружием в парки развлечений.
Об этом в Twitter сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
Кроме этого, талибам нельзя появляться в парках в военной форме и въезжать туда на транспортных средствах. Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений.
"Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений", - написал Муджахид.
Напомним, ранее мы писали о том, что талибы ввели новые правила работы масс-медиа в стране, в том числе они обязали женщин-телеведущих носить хиджаб. Кроме этого, в своде правил СМИ напомнили о том, что необходимо воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмов, которые продвигают "неподобающие этические нормы".
Мы также сообщали о том, что талибы запретили водителям в Афганистане слушать музыку и перевозить женщин без мужчин и хиджаба.
Кроме того, в декабре 2021 года что власти "Талибана" в провинции Газни запретили медработникам оказывать помощь женщинам, если их на прием не сопровождает мужчина.