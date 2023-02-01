У Романа Абрамовича заявили, что он не имеет доступа к деньгам от продажи "Челси".

Ранее Telegraph сообщил, что британское правительство в ближайшие недели согласует передачу на помощь Украине 2,3 млрд фунтов от продажи клуба.

В пресс-службе Абрамовича сообщили, что он не имеет отношения к распределению этих денег

"Перед продажей "Челси" Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Речь исключительно о гуманитарной помощи населению.

Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения", - заявили в пресс-офисе Абрамовича.

Ранее пресс-служба футбольного клуба "Челси" сообщила, что 2,3 млрд фунта стерлингов с продажи "Челси" он отправит в фонд помощи пострадавшим в ходе боевых действий в Украине.

В начале марта 2022 года один из самых богатых олигархов России объявил, что продает футбольный клуб "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов, который он финансировал на протяжении 19 лет.

Роман Абрамович также заявил, что поручает своей команде создать благотворительный фонд, в который будут переданы все чистые доходы от продажи клуба, средства будут пожертвованы пострадавшим от военных событий в Украине.

В конце мая того же года появились сообщения, что в Англии завершили сделку по продаже ФК "Челси". Лондонский клуб больше не принадлежит Абрамовичу.