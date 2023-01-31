Роман Абрамович уточнил, что 2,3 млрд фунта стерлингов с продажи "Челси" он отправит в фонд помощи пострадавшим в ходе боевых действий в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Челси".

"Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению", - говорится в заявлении Абрамовича.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Абрамович передаст Украине 2,8 млрд долларов от продажи "Челси".

Также СМИ писали, что Абрамович остается приемлемым для Киева и Москвы посредником в переговорном процессе. Его кандидатуру в качестве переговорщика в первый день войны предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.