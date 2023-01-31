Российский олигарх Роман Абрамович передаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), вырученные за продажу футбольного клуба "Челси".

Об этом сообщает The Telegraph.

Абрамович объявил о продаже "Челси" ещё до попадания в санкционный список. Для оформления продажи клуба Абрамовичу пришлось запрашивать разрешение у правительства Великобритании.

Весной прошлого года Абрамович обещал направить вырученные деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине.

Ранее мы писали, что Абрамович остается приемлемым для Киева и Москвы посредником в переговорном процессе. Кандидатуру Романа Абрамовича в качестве переговорщика Украины с Россией в начале войны предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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