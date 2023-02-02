С начала января в зоопарке Далласа (штат Техас, США) начали исчезать и умирать животные. Там сбегал леопард, погиб при странных обстоятельствах гриф, обнаружены бреши в вольере с обезьянами лангурами, а также похитили еще двух обезьян породы императорский тамарин.

Об этом сообщает ВВС.

Последняя пропажа была обнаружена смотрителями в понедельник, о чем они немедленно сообщили в полицию.

В связи с происшествиями зоопарк сделал заявление, в котором говорится, что вольер с обезьянами был "умышленно вскрыт". Полиция согласна с тем, что кто-то проделал брешь в ограждении и похитил приматов.

Подозрительные неприятности в зоопарке Далласа стали происходить в начале января, когда через дыру, проделанную в ограждении вольера, сбежал молодой дымчатый леопард. К счастью, он вскоре был найден целым и невредимым.

Тогда же сотрудники зоопарка обнаружили умышленно проделанные бреши в ограждении вольера с обезьянами лангурами. Но мартышки сбежать не догадались или поленились.

На прошлой неделе в своей клетке был обнаружен мертвым редкий стервятник. На планете таких осталось не более 6500 особей. У птицы, как сообщается, была очень странная рана, и ее смерть выглядит весьма подозрительно.

Сотрудники зоопарка говорят, что не могут смириться с гибелью всеобщего любимца, 35-летнего нубийского грифа, и что им будет очень его недоставать.

Пока полиция отказывается говорить, связаны ли между собой эти происшествия.

Тем временем в зоопарке установили дополнительные камеры наблюдения и усилили патрулирование в ночное время.

По словам исполнительного директора Американской ассоциации смотрителей зоопарков Эда Хансена, похоже, у кого-то имеется зуб именно на зоопарк Далласа, хотя у этого парка отличная репутация.

Это крупнейший и старейший зоопарк Техаса, он занимает обширную территорию и в нем держат более двух тысяч видов животных.

В сентябре из харьковского зоопарка сбежала обезьяна Чичи.

А в декабре мы рассказывали, как Киевский зоопарк живет в блэкаут.