Девятый пакет санкций Евросоюза перекрыл финансирование Russia Today DE Productions, что сделало невозможным продолжение журналистской деятельности компании в Германии.

Об этом сообщила глава немецкой редакции Russia Today Динара Токтосунова в своем телеграм-канале.

"Сайт и телеканал RT DE будут продолжать работу вне ЕС, из Москвы", – написала она.

Ранее "Страна" писала, что в Австрии за трансляцию материалов российского телеканала Russia Today и агентства Sputnik грозит штраф до 50 тысяч евро.

Также мы сообщали, что Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России. Под эти санкции попали четыре российских телеканала: НТВ, "Россия-1", "Рен ТВ" и "Первый канал".