В школах неподконтрольного Украине Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке в Facebook.

В сообщении говорится, что российские власти обещают выпускникам этих классов якобы предоставлять льготы при вступлении на контрактную военную службу посредством назначения на сержантские должности.

Ранее мы писали, что военная подготовка для российских школьников и студентов станет обязательной с 1 сентября 2023 года. По мнению британской разведки, эта инициатива руководства РФ, вероятно, свидетельствует о милитаризации общества.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.