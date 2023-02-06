Школьники в Скадовске будут проходить усиленную военную подготовку. Иллюстративное фото: Ridus

В школах неподконтрольного Украине Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке в Facebook.

В сообщении говорится, что российские власти обещают выпускникам этих классов якобы предоставлять льготы при вступлении на контрактную военную службу посредством назначения на сержантские должности.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 6 февраля 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 6 февраля 2023 года

Ранее мы писали, что военная подготовка для российских школьников и студентов станет обязательной с 1 сентября 2023 года. По мнению британской разведки, эта инициатива руководства РФ, вероятно, свидетельствует о милитаризации общества.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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