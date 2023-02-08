Национальный банк Украины (НБУ) отнес банк "Форвард" россиянина Рустама Тарико к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение № 49-рш было принято правлением НБУ 7 февраля.

Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, следовательно, отнесение "Банка Форвард" к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Соответствующее решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно правовых актов Нацбанка после отнесения его к категории проблемных.

Основанием такого решения стало установление того, что банк "Форвард" мог осуществлять рисковую деятельность по признаку недостаточности доходов банка.

Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 года составляет 1 535,6 млн грн.

Конечным бенефициарным собственником АО "Банк Форвард" является гражданин России Рустам Тарико. Указом президента Украины в октябре 2022 г. введено в действие соответствующее решение СНБО, которым к Р. Тарико применены персональные санкции.

Ранее НБУ объявил неплатежеспособным "Банк Сич". Спустя месяц после этого власти Киева решили создать муниципальный банк на основе "Банка Сич".

Также НБУ отнес "Мегабанк" и банк "Аркада" к категории неплатежеспособных.