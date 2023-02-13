Препарат, из-за которого вручили подозрение бывшему замглавы МОЗ Александру Комариде, связан с лекарством, применяемом при лечении коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что бывший чиновник "подписал решения, которыми рекомендовал совершить госреестрацию препарата для лечения простуды и гриппа".

"Этот препарат также широко использовался для терапии COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом по данным МОЗ, оснований для регистрации этого лекарственного препарата не было.

Александр Комарида получил подозрение по делу о регистрации препарата от коронавируса, которым лечили украинцев

Название препарата не сообщается. Но на сайте Минздрава 26 января появилось сообщение о регистрации для экстренного применения при коронавирусе американского лекарства "Молнупиравир".

Отметим, что закупку Молнупиравира еще год назад анонсировал глава Минздрава Ляшко. Подробнее о препарате, который на тот момент проходил испытания в США, мы рассказывали ранее.

По словам американского специалиста по молекулярной вирусологии и профессора Питера Хотеса, это лекарство не влияет на вакцинацию и пациенту все равно следует сделать прививку.