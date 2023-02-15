После скандала с массовой дракой украинских и российских футболистов на территории турецкого отеля перестал открываться сайт украинского ФК "Минай".

При попытке зайти на сайт появляется следующая информация.

Российские телеграм-каналы сообщили, что это произошло вследствие кибератаки.

Также появились заявления от одного из участников конфликта - футболиста российского ФК "Шинник" Артема Семейкина.

"Вообще изначально я спал, услышал, что в коридоре кто‑то кричит "Слава Украине". Я вышел, говорю: "Не, братух, слава России". После этого все и началось", - сказал Семейкин. На лице у него следы побоев.

Ранее в украинском клубе сообщили, что причиной стычки стало поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев.

Согласно российской версии, инициаторами конфликта выступили украинцы, напавшие на российского футболиста.

Ранее мы собрали все, что известно о произошедшем конфликте в одном материале. После инцидента обе команды расселили по разным гостиницам. В "Минае" рассказали, что просили об этом с самого начала, но им сказали, что после землетрясения в Турции проблемы со свободными гостиницами.