В США планируется антивоенный митинг с требованием прекратить военную помощь Украине и начать мирные переговоры.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Пикет организуют либертарианская и народная партии США, название "Лютуй против военной машины".

Во время митинга спикеры планируют обратиться к президенту США Джо Байдену с требованием прекратить финансировать войну и призвать к дипломатическому решению конфликта.

"В объявлении встречаются российские нарративы о том, что расширение НАТО на восток спровоцировало российское вторжение, а война против Украины привела к угрозе ядерной войны с Россией", - сообщает ЦПД.

Среди приглашенных спикеров - бывшие политики, журналисты, активисты и музыканты, "которые ранее высказывали пророссийскую риторику, включая бывшего члена Демпартии Тулси Габбард и сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерс", - говорится в сообщении.

Митинг пройдет 19 февраля у мемориала Линкольна в центре Вашингтона.

Ранее мы писали, что недавно группа конгрессменов США внесла резолюцию с требованием к президенту Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине.

Также мы сообщали, что, по данным опроса, всего треть избирателей Республиканской партии считают, что США должны поддерживать Украину.