Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что система здравоохранения Украины не подверглась коллапсу, несмотря на пессимистические прогнозы.

Об этом Клюге сказал во время визита в Украину, передает CNN.

Ганс Клюге поблагодарил работников здравоохранения и международных партнеров за то, что система здравоохранения в Украине "устойчива и все еще работает". Также он отметил, что необходимо удвоить международные усилия, чтобы поддержать обучение врачей первичной медико-санитарной помощи на местном уровне.

Напомним, что по данным ВОЗ каждому четвертому украинцу грозит расстройство психики во время войны с РФ.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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