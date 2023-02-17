Ганс Клюге

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что система здравоохранения Украины не подверглась коллапсу, несмотря на пессимистические прогнозы.

Об этом Клюге сказал во время визита в Украину, передает CNN.

Ганс Клюге поблагодарил работников здравоохранения и международных партнеров за то, что система здравоохранения в Украине "устойчива и все еще работает". Также он отметил, что необходимо удвоить международные усилия, чтобы поддержать обучение врачей первичной медико-санитарной помощи на местном уровне.

Напомним, что по данным ВОЗ каждому четвертому украинцу грозит расстройство психики во время войны с РФ.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.

 

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