В субботу, 4 марта, состоится премьера польской версии украинского телесериала "Слуга народа". Он пройдет на канале Polsat, выкупившем права на этот фильм у "Квартала 95" ещё два года назад.

Об этом пишет пресс-служба Polsat на своей официальной странице в Instagram.

Создатели версии предупреждают, что речь идет о "локальной адаптации". То есть, сюжет в целом сохранен, но некоторые политические моменты убраны или подкорректированы в соответствии с польскими реалиями.

В польской версии главного героя зовут Игнаций Конечный, которого играет актер Марцин Хикнар. Он 36-летний разведенный мужчина, живущий со своими родителями, сестрой и племянницей. Он интеллектуал, любимый учитель в школе и увлекается бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем. Когда становится президентом, то отказывается от всех привилегий и продолжает ездить на работу на велосипеде.

Известно, что сериал "Слуга народа" - украинский политический комедийный телесериал режиссёра Алексея Кирющенко, произведённый студией "Квартал 95". Премьера состоялась в 2015 году. В главной роли снялся Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что в конце января стриминговый сервис "Нетфликс" запустил французскую версию сериала "Слуга народа" под названием "На своем месте".