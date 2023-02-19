В воскресенье, 19 февраля, российские войска обстреляли два района Днепропетровской области - Никопольский и Синельниковский. Ранены два человека, повреждены жилые дома, авто, газопровод, электросети.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В течение дня зафиксировано четыре обстрела мирных общин. Есть двое раненых. Из тяжелой артиллерии оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам", - говорится в сообщении.

В Марганецкой общине в результате обстрела пострадали 70-летний мужчина и 63-летняя женщина. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями. Женщина уже дома и будет лечиться амбулаторно. Второй раненый – в тяжелом состоянии, он в больнице.

В одном из сел общины из-за вражеской атаки произошел пожар в жилом доме, огонь оперативно потушили. В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение, еще одно повреждено. Уничтожены 2 автомобиля и мотоцикл. Кроме этого, повреждены 9 частных жилых домов.

В Мировской общине также есть разрушения - уничтожены хозяйственное сооружение и трактор. Обстрелом повреждены 4 жилых дома, газопровода, электросети. К счастью, обошлось без жертв. Почти 360 абонентов остались без света, в настоящее время электроснабжение частично восстановлено.

В Никополе последствия обстрела уточняются. Никто не пострадал.

В Синельниковском районе россияне ударили из артиллерии по Великомихайловской общине. Там повреждена линия электропередач, обошлось без жертв.

Напомним, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ночь на 19 февраля в Никополе под обстрел попали жилые дома и линия электропередач.

Ранее мы писали, что в ночь на 16 февраля россияне ударили по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде Днепропетровской области. В результате погибла женщина, еще семь человек пострадали.