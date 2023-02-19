Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Telegram/mykola_lukashuk

В воскресенье, 19 февраля, российские войска обстреляли два района Днепропетровской области - Никопольский и Синельниковский. Ранены два человека, повреждены жилые дома, авто, газопровод, электросети.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В течение дня зафиксировано четыре обстрела мирных общин. Есть двое раненых. Из тяжелой артиллерии оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам", - говорится в сообщении.

В Марганецкой общине в результате обстрела пострадали 70-летний мужчина и 63-летняя женщина. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями. Женщина уже дома и будет лечиться амбулаторно. Второй раненый – в тяжелом состоянии, он в больнице.

В одном из сел общины из-за вражеской атаки произошел пожар в жилом доме, огонь оперативно потушили. В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение, еще одно повреждено. Уничтожены 2 автомобиля и мотоцикл. Кроме этого, повреждены 9 частных жилых домов.

В Мировской общине также есть разрушения - уничтожены хозяйственное сооружение и трактор. Обстрелом повреждены 4 жилых дома, газопровода, электросети. К счастью, обошлось без жертв. Почти 360 абонентов остались без света, в настоящее время электроснабжение частично восстановлено.

В Никополе последствия обстрела уточняются. Никто не пострадал.

В Синельниковском районе россияне ударили из артиллерии по Великомихайловской общине. Там повреждена линия электропередач, обошлось без жертв.

Последствия обстрелов Днепропетровщины 19 февраля 2023 года

Последствия обстрелов Днепропетровщины 19 февраля 2023 года

Последствия обстрелов Днепропетровщины 19 февраля 2023 года

Последствия обстрелов Днепропетровщины 19 февраля 2023 года

Последствия обстрелов Днепропетровщины 19 февраля 2023 года

Последствия обстрелов Днепропетровщины 19 февраля 2023 года

Напомним, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ночь на 19 февраля в Никополе под обстрел попали жилые дома и линия электропередач.

Ранее мы писали, что в ночь на 16 февраля россияне ударили по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде Днепропетровской области. В результате погибла женщина, еще семь человек пострадали. 

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