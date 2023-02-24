В России могут заблокировать YouTube по требованию прокуратуры города Владимир, которая обратилась с ходатайством в Ленинский районный суд города.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Судебное заседание по этому вопросу назначено на 2 марта.

При этом прокуратура Владимирской области опровергла намерение блокировать YouTube в России. Там заявили, что иск ставит целью не блокировку всего видеохостинга YouTube, а лишь определенной размещенной там информации.

"Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом", - сказали в прокуратуре.

Напомним, в январе закрытие YouTube в России в ближайшее время анонсировал куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но в Госдуме это не подтвердили.

Ранее "Страна" писала, что YouTube заблокировал каналы российского дизайнера Артемия Лебедева. Это произошло по причине "нарушения условий использования YouTube".

Также мы сообщали, что YouTube заблокировал почти 500 связанных с РФ каналов с аудиторией свыше 15 млн подписчиков.