Бразильские футболисты питерского "Зенита" Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

25-летний Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, 26-летний Клаудиньо - с 2021-го.

В будущем они смогут выступать за сборную РФ, который на данный момент обложена санкциями и отстранена от международных турниров.

Отметим, что бразилец Малком - олимпийский чемпион 2020 года, в свое время недолго, но весьма успешно выступал за "Барселону", которая выложила за него 40 млн евро. Однако уже через год "Зенит" предложил каталонцам те же 40 млн, и они приняли сделку. За это время Малком провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

У Клаудиньо карьера поскромнее, но он тоже выигрывал на летних Олимпийских играх 2020 в Токио, но в Европе выступал только за "Зенит", куда переехал из Бразилии. На счету Клаудиньо 13 голов и 16 результативных передач в 50 встречах в составе питерского клуба.

Интересно, что Малком и Клаудиньо по-прежнему будут носить статус легионеров в сезоне-2022/23. Об этом говорится в регламенте РПЛ, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранила РФ и ее клубы от международных турниров на третий день войны - 26 февраля 2022 года.

Недавно в России пригрозили выходом из УЕФА и переездом своего футбола в Азию. Европа оказалась против, ФИФА и клубы - за.

А пока российские клубы могут довольствоваться своим футбольным турниром для команд из Абхазии, Южной Осетии и оккупированной Украины.