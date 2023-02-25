Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поездку в Китай и назвал попытки КНР добиться мира в Украине "хорошим делом".

Об этом пишет в субботу, 25 февраля, CNN.

Макрон сообщил журналистам, что посетит Китай в начале апреля, отчасти для того, чтобы обратиться к Пекину за помощью в прекращении войны.

"Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие - это Китай уже сделал - и чтобы она прекратила свою агрессию в качестве предварительного условия для переговоров", - объяснил свое видение ситуации французский президент.

Напомним, президент США Джо Байден отверг и китайский мирный план, и предложение Пекина стать посредником в переговорах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также негативно оценил идею немедленного заключения перемирия в Украине из "мирного плана" Китая.

А в Офисе президента Украины раскритиковали "мирный план" Китая и назвали его "замораживанием войны".

Ранее "Страна" публиковала подробности китайского "мирного плана" по урегулированию войны в Украине.