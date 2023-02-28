Боль в горле – распространенный симптом в такую погоду, как сейчас. Обычно она связана с бактериальной или вирусной инфекцией. Один из методов ее лечения, который мы знаем с детства, - полоскание горла растворами соли, соды, фурацилина и т.д.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины объяснили, так ли эффективен этот способ.



Боль в горле возникает как следствие защитной реакции организма на возбудителя инфекции. Когда бактерия или вирус попадают в полость рта, запускается каскад реакций иммунной системы. В место заражения направляются защитные клетки (лимфоциты, моноциты и другие), а инфицированные клетки передают сигнал организму, что пора бороться с возбудителем. Так развивается воспаление. И это вполне обычная реакция организма.

В это время промывать горло разными растворами может быть даже опасным. Солевой раствор, например, извлекает из клеток воду. Клетки становятся еще более уязвимыми к бактериям. А раствор соды нарушает кислотно-щелочной баланс среды, что тоже может иметь неприятные последствия.

Что касается фурацилина (другое его название — нитро-фуразон), то он действительно обладает противомикробными свойствами. Однако для того, чтобы эффективная концентрация фурацилина попала в ткани, его нужно очень много. А поверхностное полоскание горла может привести только к антибиотикорезистентности.

Долгое время препарат использовали локально при ожогах и ранах для обеззараживания и быстрого заживления. Однако еще 20 лет назад исследования на животных показали, что нитро-фуразон оказывает канцерогенное и мутагенное влияние. В США его использование, например, запрещено.

Так что же делать, когда болит горло? Прежде всего идти к семейному врачу или врачу, который сможет выявить причины воспаления. Облегчить симптом поможет также чашка теплой воды или проверенные обезболивающие.

Ранее мы рассказывали об антибиотикорезистентности и ее опасности.

Также мы объясняли, как избежать простуды, если вымок под дождем.