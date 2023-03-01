Разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников", включая Россию.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на доклад.

"Таинственная хворь, известная как "гаванский синдром", не была результатом действий какого-либо иностранного противника", - приводится в публикации вывод разведки.

Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, который сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американские персонал, способные объяснить симптомы".

США больше пяти лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока ни на кого не возложили за них ответственности.

Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. Утверждалось, что проблемы со здоровьем возникали после неких акустических атак. По данным главы ЦРУ Ульяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сот человек.

Теорию о звуковых атаках не раз критиковали и высмеивали. Например, в 2019 году ученые из США и Великобритании, проанализировав запись предполагаемых атак, пришли к выводу, что за акустическое оружие приняли звуки, которые издают обыкновенные сверчки в брачный период.

Однако рост случаев акустических атак вызвал озабоченность в администрации Байдена. ЦРУ сформировало специальную группу экспертов, чтобы попытаться собрать информацию об эпизодах и о том, как они произошли и кто несет за них ответственность.