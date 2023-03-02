В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что с начала года на водоемах погибли 99 человек, в том числе девять детей.

Об этом пишет в Telegram пресс-служба ГСЧС.

"Статистика гибели людей на водоемах поражает: с начала года вода унесла жизни 99 человек, из которых 9 детей. Удалось спасти 128 человек, из них 15 – дети.

Зима осталась позади, а это значит, что с каждым днем температурные показатели будут подниматься. Хотя лед еще не сошел на всех водоемах страны, выходить на него категорически запрещено: лед слишком тонкий и хрупкий", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в январе под Кривым Рогом двое детей провалились под лед. Их тела вечером достали в почти 100 метрах от берега сами родители, но дети были уже мертвы.

Также в Волынской области на льду погиб ребенок, еще двоих детей спасатели вытащили, бросившись за ними вплавь.

Напомним, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины дали рекомендации, как обезопасить себя во время зимней рыбалки. Так, по льду нельзя бегать, прыгать, а перемещение по льду толщиной менее 7 см запрещено.