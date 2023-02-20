Спасатели продолжают поиски. Фото: t.me/andrii_nebytov

В Киевской области спасли трех рыбаков из села Ивановка, которые 19 февраля вышли на лед и провалились в воду. Поиски четвертого продолжаются.

Об этом сообщил начальник областного Главного управления Национальной полиции Андрей Небитов.

Полицейские Киевщины, оперативно прибывшие на место происшествия, бросились в воду и помогли спасти одного из мужчин, еще двоих достали спасатели, заявил он.

Под Киевом спасатели ищут рыбака, который провалился под лед

Под Киевом спасатели ищут рыбака, который провалился под лед

Ранее сообщалось, что в Днепре под лед провалился рыбак. Ему попытались помочь трое полицейских, но они тоже оказались в воде.

Также мы писали, что под Черкассами почти две сотни рыбаков унесло на льдине.

Кроме того, сообщалось, что под Кривым Рогом двое детей провалились под лед и утонули. Их тела нашли сами родители. По предварительной информации, брат и сестра девяти и пяти лет ушли днем из дома. Они гуляли по тонкому льду на местном пруду и провалились под воду.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

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