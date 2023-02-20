В Киевской области спасли трех рыбаков из села Ивановка, которые 19 февраля вышли на лед и провалились в воду. Поиски четвертого продолжаются.

Об этом сообщил начальник областного Главного управления Национальной полиции Андрей Небитов.

Полицейские Киевщины, оперативно прибывшие на место происшествия, бросились в воду и помогли спасти одного из мужчин, еще двоих достали спасатели, заявил он.

Ранее сообщалось, что в Днепре под лед провалился рыбак. Ему попытались помочь трое полицейских, но они тоже оказались в воде.

Также мы писали, что под Черкассами почти две сотни рыбаков унесло на льдине.

Кроме того, сообщалось, что под Кривым Рогом двое детей провалились под лед и утонули. Их тела нашли сами родители. По предварительной информации, брат и сестра девяти и пяти лет ушли днем из дома. Они гуляли по тонкому льду на местном пруду и провалились под воду.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

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