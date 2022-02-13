В субботу, 12 февраля, в Золотоношском районе Черкасской области откололась льдина, из-за чего дрейфовать пришлось почти двум сотням рыбаков. Об этом сообщает пресс-службы ГСЧС.

"Позвонивший в Службу спасения рыбак рассказал, что происшествие произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области", - говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что благодаря двум рыболовным баркасам на берег были доставлены 70 человек. Еще около сотни сумели самостоятельно добраться до берега. Пострадавших нет. За помощью к врачам никто не обращался.

Напомним, в Ивано-Франковской области сотрудники государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли рыбака из ледяной ловушки. 10 февраля поступило сообщение о том, что в селе Липовка тонет человек.

Также "Страна" писала, что в Киевской области сотрудники Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли рыбака, который был на льдине в сотне метров от берега. Всего в спасательной операции было задействовано пять сотрудников ГСЧС, две единицы техники и резиновая лодка "Шторм-450".