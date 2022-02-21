В воскресенье, 20 февраля, в Днепре под лед в реку провалился рыбак, ему попытались помочь трое полицейских, но они тоже оказались в воде.

Всех четверых пытался вытащить местный житель, который в итоге тоже провалился в реку. Пятерых мужчин вытащили из реки спасатели, но рыбака спасти не удалось и он умер в машине "скорой помощи".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Сначала под лед в Днепр провалился рыбак, на место прибыли трое полицейских, которые попытались ему помочь. Но в итоге в воде оказались и правоохранители, и местный житель, который пытался их вытащить.

В результате спасателям пришлось доставать из воды уже пятерых человек. Рыбака спасти не удалось и он умер в машине "скорой помощи", сейчас выясняются данные погибшего.

Напомним, смерть рыбака, который провалился под лед - это не редкая причина смерти украинских рыбаков зимой. В начале прошлого года во Львовской области двое рыбаков провалились под лед, спасти их не удалось.

Также сообщалось, что в Херсонской области двое парней спасли девочку, которая провалилась под лед реки Ингулец.