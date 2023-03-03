В четверг, 2 марта, в вечернем небе можно было наблюдать без телескопа красивое космическое явление - сближение Венеры и Юпитера.

Фото соединения планет публикуют в соцсетях и мессенджерах.

Такое явление происходит достаточно часто - раз в год или в полтора года.

На этот раз 2 марта Венера и Юпитер сблизились и оказались в полуградусе друг от друга. Планеты видны над западным горизонтом при ясной погоде после захода Солнца - это самые яркие звездообразные объекты.

Ожидается, что такое явление продлится еще два дня.

Ранее мы писали, что в феврале в интернете было опубликовано видео пролёта редкой зелёной кометы под названием ZTF в небе над Землей. Настолько близко к нашей планете комета подошла впервые за 50 тысяч лет. Видеть ее могли в северном полушарии.

Также "Страна" рассказывала, что 21 января новолуние было на самом близком расстоянии от Земли за последние 992 года - на расстоянии 356 568 километров. В следующий раз Луна максимально приблизится к Земле через 345 лет.

С практической точки зрения увидеть процесс было нельзя, потому что новолуние известно как невидимая фаза: когда Луна исчезает из поля зрения на несколько дней.