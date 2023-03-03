Министерство спорта России отказалось направлять ходатайство о предоставлении нидерландскому полузащитнику московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесу российского гражданства.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Футбольный клуб "Спартак" направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства РФ гражданину Королевства Нидерланды Квинси Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации". В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать футбольному клубу "Спартак" в направлении ходатайства о предоставлении гражданства РФ Квинси Промесу", - говорится в сообщении.

Тем временем сегодня, 3 марта, прошли слушания по делу о подозрении Промеса в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений двоюродному брату футболиста. Прокуратура Нидерландов требует для Промеса два года лишения свободы.

Представители прокуратуры считают, что Квинси Промес хотел убить своего двоюродного брата, потому что он кричал об этом во время инцидента. Обвинение считает доказанным нападение при отягчающих обстоятельствах. При этом преступление не было квалифицировано как попытка убийства. Суд вынесет решение через несколько недель.



Во время сегодняшнего заседания к Промесу обратилась его сестра Эсаджаса Шанис.

"Ты нагадил своей семье, ты даже сказал родителям врать за тебя. Все на твоей совести, удачи в России", - сказала девушка.

Известно, что полиция Нидерландов также подозревает футболиста московского "Спартака" в участии в незаконном обороте кокаина и деятельности преступной организации. Расследование по этому делу продолжается.

Квинси Промесу 31 год, он начал карьеру в нидерландском "Твенте". За "Спартак" футболист выступал с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка РФ. После ухода из "Спартака" он выступал за испанскую "Севилью" и нидерландский "Аякс". Затем полузащитник вернулся в московский клуб. В составе сборной Нидерландов Промес провел 50 матчей и забил 7 голов.

Напомним, в июле 2020 года Промес поссорился со своим двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря того же года футболист был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого.

Спустя месяц "Спартак" объявил о желании вернуть в команду Квинси Промеса, несмотря на инцидент с нападением.