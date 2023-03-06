Певица Pink, группы U2, The Rolling Stones, The Killers, музыкант Пол Маккартни и другие мировые звезды могут выступить на концерте в поддержку Украины.

Об этом сообщает the Sun со ссылкой на источник, что концерт хотят организовать 24 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне и планируют транслировать по всему миру.

Как сообщает источник, многие из этих звезд уже дали свое согласие принять участие в благотворительном концерте.

"Это будет грандиозно. Это будет огромный, настоящий A-list концерт в глобальном масштабе. Он планировался давно, и теперь назначена дата на стадионе Уэмбли. Конечно, существует понимание того, что привлечь многих суперзвезд не удастся в относительно короткие сроки. Но организаторы оптимистичны в том, что некоторые из тех, с кем они вели переговоры, уже дали свое согласие", – рассказал инсайдер.

Британские издания сообщают, что формат мероприятия планируется в стиле знаменитого концерта Live Aid, что состоялся на том же стадионе Уэмбли в 1985 году.

Live Aid - международный благотворительный музыкальный фестиваль, состоявшийся 13 июля 1985 года с участием музыкальных звёзд разных стран и континентов. Мероприятие было организовано британскими музыкантами Бобом Гелдофом и Миджем Юром, с целью сбора средств для помощи пострадавшим от голода в Эфиопии 1984-1985 годов.

Основными площадками стали стадион Уэмбли в Лондоне, (Великобритания), куда пришли 82 000 человек и стадион имени Джона Фицджеральда Кеннеди в Филадельфии, США, где побывали почти 100 тысяч зрителей. Подобные концерты также прошли в Мельбурне (Австралия) и Японии. В Советском Союзе организовали телемост из студии "Останкино" с выступлением группы "Автограф" и вступительным словом Владимира Познера.

Ранее сообщалось, что за год войны в Украине США потратили на помощь Киеву больше, чем за десять лет войны в Афганистане.

Также стало известно о предупреждении от администрации США, которая заявила, что поддержка власти в Украине не может быть бесконечной, потому что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева.