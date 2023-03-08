Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс покидает в марте свой пост.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, Прайс, известный своими ежедневными брифингами для СМИ, переходит на "политическую должность" с прямым подчинением госсекретарю Энтони Блинкену.

"Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену", - написала корреспондентка NBC Андреа Митчелл в Твиттер.

Канал сообщил, что Прайс уходит 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря будет его нынешний заместитель Ведант Патель.

Прайс служил пресс-секретарем ЦРУ и Совета национальной безопасности в президентство Барака Обамы.

Год назад пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби перешел на работу в Белый дом.

Также прошлой весной пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки решила покинуть администрацию Джо Байдена ради работы на канале MSNBC.