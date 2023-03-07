В Госдепе США считают, что бои, в частности, на востоке и юге Украины будут носить напряженный характер в течение определенного периода времени.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

"Мы четко заявляли, что впереди будут трудные дни и противостояния. И хотя в течение зимних месяцев они несколько снизились, бои все же продолжаются, особенно на востоке и на юге", - сказал он, добавив, что такая динамика боевых действий будет продолжаться в течение определенного времени.

Также он заявил, что "было четко понятно с первых часов вторжения России в Украину, что чем бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России".

Кроме того, Прайс считает, что РФ терпит стратегическое поражение.

Напомним, ранее Пентагон дал новый прогноз окончания конфликта.

Также мы писали, что Байден заявлял, что "нас ждут очень трудные дни и годы".

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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