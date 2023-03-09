На нефтяной платформе, расположенной на реке Мобил в штате Алабама произошёл мощный пожар. Видео с места происшествия публикуют местные издания.

Сообщают, что на вышке находилось значительное количество дизельного топлива, гидравлической жидкости и масла и другие "потенциальные опасности".

Несколько пожарных машин и катеров прибыли на буровую. Власти сообщают, что в настоящее время источник возгорания остается неизвестным.

Начальник мобильной пожарно-спасательной службы Джереми Лами сообщил журналистам на месте происшествия, что огонь был на высоте сотен футов, что усложнило работу спасателей.

Пожарные признают, что тушить огонь на такой высоте трудно, потому что оборудование нужно доставить к очагу возгорания. Ситуацию осложняет большое расстояние от гидрантов.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Атланты задержали 35 человек, которые атаковали строящийся полицейский центр.

Также "Страна" сообщила, что в американском штате Огайо произошла третья авария с железнодорожным составом за чуть больше чем месяц. После столкновения поезда и грузовика в Кливленде погиб один железнодорожник.