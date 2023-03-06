В штате Джорджия полицией были задержаны тридцать пять человек у строящегося Учебного центра общественной безопасности после того, как протестующие вступили в столкновение с правоохранительными органами.

Об этом сообщает NBC News.

По данным полиции, беспорядки вспыхнули в воскресенье вечером после музыкального фестиваля "South River" в округе Де-Калб к югу от Атланты. Группа так называемых "агитаторов" организовала скоординированное нападение на строительную технику и сотрудников полиции.

Протестующие бросали в полицейских камни, кирпичи, "коктейли Молотова" и петарды, что привело к нескольким пожарам на строительном участке специализированного учреждения полиции.

Демонстранты уже долгое время выступают против строительства Учебного центра общественной безопасности в Атланте под лозунгом "Остановите полицейский город".

Негативное отношение к введению в эксплуатацию одного из крупнейших в стране центров подготовки сотрудников правоохранительных органов связано с летальными случаями в следствии применения полицией огнестрельного оружия, что остается горячей темой в американской общественности.

"Это было очень жестокое нападение", — сказал начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум.

Видео, опубликованное полицией Атланты, показывает то, что похоже на фейерверк, было нацелено на офицеров. На том же видео видны предметы, в том числе камни и бутылки с зажигательной смесью, которые протестующие бросают в сторону полиции, перевернутый автомобиль, который позже загорелся, и протестующих, которые пытаются поджечь другие части строительной техники.

Ширбаум назвал инцидент "скоординированным преступным нападением на офицеров".

"Подобные действия недопустимы. Когда вы нападаете на сотрудников правоохранительных органов, когда вы повреждаете технику — вы нарушаете закон", — сказал Ширбаум.

Ранее мы писали о том, как во Франции протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет переросли в жесткие столкновения с правоохранителями.

Кроме того, мы сообщали, как тысячи курдов собрались на площади Республики в центре Париже после стрельбы накануне, в результате которой погибли трое курдских активистов. Протестующие считают инцидент терактом, направленным против курдской общины.