В американском городе Парадайс грузинский боец смешанного стиля Мераб Двалишвили победил россиянина Петра Яна, а после этого выступил в поддержку Украины.

Видео выступления спортсмена публикуют Telegram-каналы.

Журналист UFC Fight Night 221 взял комментарий у Двалишвили сразу после результатов. Тот сказал в микрофон: "Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны".

Он также назвал бой против россиянина "личным делом", поскольку Россия вела войну против Грузии.

Отношение Двалишвили к Петру Яну было напряженным до старта поединка. На дуэли взглядов после церемонии взвешивания Ян толкнул Двалишвили, потому что тот назвал его "с@чкой".

Мераб Двалишвили больше 10 лет живет в США, но не забывает о Грузии. На каждый бой он выходит в папахе, а на груди сделал татуировку грузинского флага. Прозвище Двалишвили – "Машина". Так его назвали одноклубники за хорошее кардио.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик в эпатажной форме согласился на бой с британцем Тайсоном Фьюри, но с условием, если тот согласится сразу после боя перечислить украинцам миллион фунтов.

Также "Страна" рассказывала, что недавно украинец победил бывшего чемпиона UFC в первом раунде техническим нокаутом.