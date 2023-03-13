Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал прекратить устанавливать в стране памятники деятелям советской эпохи, в том числе причастных к массовым репрессиям.

Его заявление на совещании с акимами и руководителями государственных органов власти приводит официальный сайт президента Казахстана.

"Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях. Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", – заявил Токаев.

Ранее в Казахстане разрешили банкам принимать карты российской системы "Мир".

В ноябре прошлого года ЦИК Казахстана объявила о победе Токаева на выборах президента.