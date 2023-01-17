Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике, что непосредственно коснется тысяч россиян, которые уехали в эту страну после начала мобилизации в РФ.

Об этом говорится в постановлении правительства Казахстана.

Ранее в республике действовал т.н "визаран". Мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в Казахстане, могли уехать за ее пределы и вернуться назад, "обнулив счетчик" времени пребывания в стране (максимальный срок пребывания был 90 дней).

Теперь же гражданам стран-членов Евразийского экономического союза можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде.

Новые правила вступят в силу 27 января.

То есть, теперь россияне не смогут продлевать себе право на проживание в Казахстане, выезжая каждые 90 дней за пределы страны. Им придётся оформлять вид на жительство.

Ранее мы показывали видео 15-километровой очереди на границе РФ с Казахстаном и Грузией из желающих покинуть Россию.

Также мы писали, что ранее в Казахстане предлагали бегущим от мобилизации россиянам за деньги фиктивно жениться ради гражданства.