В Литве обязали местных интернет-провайдеров заблокировать IP-адреса, через которые в интернете можно смотреть российские телеканалы, попавшие под санкции ЕС.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Комиссия по радио и телевидению провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что в интернете все еще можно получить доступ к запрещенным телеканалам: НТВ, "Первый канал", "Россия 1" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК) и "РТР Планета" (ВГТРК).

Провайдеры должны будут устранить доступ к IP-адресам, используемым для доступа к данным телеканалам, в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения.

Ранее мы писали, что в Литве россияне, путешествующие транзитом поездом из Москвы в Калининград, должны просмотреть фото о войне в Украине, прежде чем подключиться к Wi-Fi. Железнодорожники Литвы сделали на станции Кяна бесплатный WI-FI, но подключиться к нему пассажиры могут только при условии просмотра фото о войне в Украине с осуждением действий российской армии.

Также мы сообщали, что Литва закрывает пограничный переход Стасилас - Бенякони для белорусских поездов.