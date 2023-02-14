Литва закрывает пограничный переход Стасилас - Бенякони для белорусских поездов. Таким образом с 16 февраля между странами останется только один железнодорожный переезд.

Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на литовских таможенников.

По неофициальной информации, решение было принято из-за отсутствия рентгеновских систем, которые помогают находить контрабандные грузы.

Таким образом между Литвой и Беларусью будет работать только один железнодорожный переход Гудогай - Кяна.

Около месяца назад спецслужбы Литвы заявили, что всех россиян и белорусов следует считать потенциальной угрозой.

"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, что приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три", - сказал тогда руководитель Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис .

Напомним, ранее Канада вслед за США и Францией рекомендовала своим гражданам немедленно покинуть Беларусь.

А экс-советник Офиса президента Алексей Арестович не исключает, что война может распространиться на территорию Беларуси.