В Литве россияне, путешествующие транзитом поездом из Москвы в Калининград, должны просмотреть фото о войне в Украине, прежде чем подключиться к Wi-Fi.

Об этом "Стране" сообщил глава пассажирского оператора LTG Link Линас Баужис.

Через территорию Литвы курсирует поезд 29/30 из Москвы в Калининград. Пограничный и таможенный контроль производится на станции Кяна, где поезд имеет стоянку более часа.

Железнодорожники Литвы сделали на станции бесплатный WI-FI, но подключиться к нему пассажиры могут только при условии просмотра фото о войне в Украине с осуждением действий российской армии.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.