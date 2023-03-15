Испанский футбольный клуб "Барселона" подозревают в выплате взяток вице-президенту судейского комитета. За это клубу грозит дисквалификация из национального чемпионата или Лиги Чемпионов.

Выяснилось, что с 2003 (по данным некоторых СМИ, и вовсе с 2001) по 2018 год каталонцы делали денежные переводы на счета компании тогдашнего вице-президента Технического комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Клуб заподозрили в подкупе судей для влияния на результат матчей.

По последним данным налоговой, "Барселона" использовала до семи различных коммерческих компаний для перевода более семи миллионов евро Негрейре и его сыну.

Каталонцы подтверждают платежи, но говорят, что это не взятка, а оплата консультаций Негрейры для игроков по поведению на поле с арбитрами и прочих дополнительных услуг. Этой же версии придерживается и сам Негрейра.

Прокуратура Испании уже подала иск с подозрением коррупции в суд, обвинив в преступлении клуб, его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, бывших директоров Оскара Грау и Альберта Солера и самого Негрейру.

Испанское следствие заявляет, что через Роселя и Бартомеу "Барселона" достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой, что он в обмен на деньги будет проводить действия, направленные на предоставление клубу преимущества при принятии арбитрами решений в матче.

Юристы клуба заявляют, что у прокуратуры нет доказательств подкупа арбитров.

Следователи выяснили, что между 2016 и 2019 годами Негрейра снял со счетов компании 550 тысяч евро наличными, которые потратил в неизвестном направлении.

El Mundo сообщает, что в 2020-м, уже после прекращения выплат, Негрейра обращался в "Барселону", желая возобновить сотрудничество и указал в своем письме весьма многозначительную фразу: "Я могу помочь вам с ВАР". "Барселона" якобы предложение проигнорировала.

Журналисты обратили внимание еще и на то, что за три сезона 2016-2018 годов против "Барсы" поставили всего три пенальти. Для сравнения, за следующие пять лет против "Барсы" поставили уже 19 пенальти.

В случае доказательства вины клубу грозит штраф, отстранение от матчей, снятие очков или дисквалификация из испанского чемпионата. Однако юристы, проанализировавшие текст иска, пришли к выводу, что у каталонцев проблем особо не будет.

"Во всей жалобе нет доказательств или указаний на то, что арбитры были куплены. Сегодня это только предположение. Но без доказательств ответчики не могут быть осуждены по этой главе", – сказал адвокат Фелипе Искьердо.

К тому же на "Барселону" невозможно наложить дисциплинарное наказание в соответствии с регламентом, ведь прошло уже пять лет, а период, в течение которого можно применить санкции, истекает через три года.

Впрочем, клуб все еще могут исключить из Лиги чемпионов, если вина таки будет доказана.

Отметим, что это не первый скандал вокруг "Барселоны" за последнее время. Недавно в Испании арестовали самого титулованного футболиста мира и экс-игрока "Барсы" Дани Алвеса. Его обвиняют в изнасиловании.