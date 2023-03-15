В Неаполе произошло побоище накануне футбольного матча Лиги чемпионов между местным "Наполи" и немецким "Айнтрахтом". Фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

Как сообщает Corriere dello Sport, болельщики "Наполи" сначала забросали камнями автобусы немецких фанатов, а потом вступили в бой с полицией, которая пыталась установить порядок.

Сообщается, что минимум два человека получили ножевые ранения, сожжены несколько авто.

Матч начался без опоздания, но немецких болельщиков на него не пустили.

Напомним, недавно во Франции состоялись массовые протесты против пенсионной реформы. 7 марта они переросли в потасовки с полицией. По данным местных СМИ, общенациональные забастовки будут продолжаться, особенно сильно затрагивая энергетическую и нефтеперерабатывающую отрасли, а также железнодорожный транспорт.о

А в Тбилиси во время протестов на прошлой неделе митингующие кидали в полицию коктейли Молотова в ответ на действия силовиков, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ и водомет, пытаясь прогнать их с улицы возле парламента.