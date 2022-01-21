В одной из школ Киева повара хотели повторно подать котлеты, но уборщица посчитала это неприемлемым. В результате завязалась драка, которую пришлось разнимать директору учебного заведения.

Об этом сообщает Киевинформ.

Инцидент произошел в школе №221. Родителей учеников уведомили о временном отсутствии школьных обедов, после чего в родительском чате начались обсуждения возможных причин.

Как оказалось, несколько дней назад между женщинами-поварами и уборщицей произошел конфликт. Повара хотели повторно подать котлеты, но уборщица посчитала это недопустимым и в результате между ними завязалась драка.

Разнимать драку пришла директор учебного заведения, но удалось ей это не сразу. Судя по сообщениям в родительском чате, одна из поваров даже пошла на директора с вилкой. Вызвать полицию директор отказалось. Свидетелями конфликта, судя по всему, стали родители некоторых учеников.

Кроме того, родители обеспокоены качеством еды в школе и умалчиванием проблем.

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