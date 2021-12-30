В одном из хостелов польского Вроцлава произошла драка между местными жителями и участником батальона "Айдар" по прозвищу Акс.

Об этом 26 декабря написал в Фейсбуке тоже служащий "Айдара" Виталий Корун.

По его словам, в хостел, где живут граждане Украины, ночью ворвались четверо поляков, ногой выбив дверь. Корун утверждает, что они были пьяны и якобы принялись кричать, что хотят отведать украинской крови.

Однако, "на их беду", как выразился автор записи, в хостеле в то время был бывший танкист из "Айдара" Акс.

Корун опустил подробности начала драки, поэтому неясно, кто ее затеял.

"Акс исполнил их желание - эти дебилы почувствовали вкус крови, только своей. У двух из нападавших на украинцев выбитые зубы, двое других тупо убежали, увидев, как Акс тех "угощает", - написал Корун.

Он добавил, что полицию обитатели хостела не вызвали, выбросив поляков на улицу.

К записи он прикрепил видео, на котором какие-то скрюченные граждане лежат на забрызганном кровью полу. А снимающий со смешком на суржике говорит, что им "дали п@зды".

Версий произошедшего от поляков и полиции пока не поступало.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше задержали украинца, который пытался переправить девятерых иракцев через границу.

Мы также рассказывали, что число трудовых мигрантов-украинцев в Польше выросло на четверть.