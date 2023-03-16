С начала полномасштабного российского вторжения РФ в Украине остаются заблокированными более полусотни судов с членами экипажа и различными грузами. Более половины из них находятся в портах Николаевского региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ) агентству "Интерфакс-Украина".

По данным АМПУ, в портах страны на 14 марта заблокировано 51 судно, в которых находится примерно 670 тыс. тонн различных грузов, в том числе зерновых. На судах находится около 230 членов экипажа.

Кроме того, в портах Николаевского региона заблокировано 30 судов, из которых восемь более чем с 165 тыс. тонн агропродукции.

"Украинская сторона неоднократно подчеркивала необходимость расширения "Черноморской зерновой инициативы" с включением портов Николаевского региона. Это позволит значительно увеличить объемы экспорта украинского продовольствия в нуждающиеся страны мира", - сообщили в АМПУ.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам обновления Украины Юрий Васьков сообщил, что Украина может экспортировать 6 млн тонн в месяц из портов Одесской области и увеличить этот показатель до 8 млн тонн, если присоединится Николаев.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.