На атомной электростанции "Монтичелло" в американском штате Миннесота произошла утечка радиоактивной воды. Вытекло более 400 тысяч галлонов (1,5 миллиона литров).

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на компанию Xcel Energy.

В воде содержался только тритий – радиоактивный изотоп водорода, который встречается в природе и является обычным побочным продуктом работы атомных электростанций. Он имеет слабое бета-излучение, которое не распространяется очень далеко и не может проникнуть через кожу человека. Выпивший воду из разлива может получить лишь небольшую дозу радиации.

"Xcel Energy предприняла быстрые действия, чтобы локализовать утечку на заводе, которая не представляет опасности для здоровья и безопасности местного населения или окружающей среды", – говорится в статье.

По информации телеканала, утечка была впервые обнаружена еще в ноябре прошлого года, но сообщить о ней решили только теперь.

"Если бы в какой-то момент возникли опасения по поводу общественной безопасности, мы бы, конечно, немедленно предоставили больше информации. Но мы также хотели убедиться, что полностью понимаем, что происходит, прежде чем уведомлять общественность", – заявил президент Xcel Energy Крис Кларк.

В Xcel Energy заверили, что на данный момент удалось собрать около 25% разлитого трития, процесс очистки продолжается. В свою очередь Министерство здравоохранения Миннесоты заявило, что загрязненная вода не достигла реки Миссисипи.

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