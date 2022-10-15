Нефтепровод "Дружба", на котором на днях была обнаружена утечка, снова введен в эксплуатацию.

Об этом сообщило польское предприятие PERN сообщило, передает Bild.

Компания восстановила полную функциональность нефтепровода, поэтому поставки нефти из РФ в Германию возобновлены.

Причина утечки еще выясняется. После установления ущерба на предприятии заявили, что никаких указаний на то, что повреждения произошли из-за третьей стороны, нет.

Напомним, 12 октября министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах заявил СМИ о падении давления во второй магистрали нефтепровода "Дружба". При этом вице-премьер Сербии считал, что причиной аварии на нефтепроводе стала диверсия.

При этом в российской компании "Транснефть" утверждали, что в результате утечки на польском участке нефтепровода "Дружба" нет падения поставок из России ни в Польшу, ни в Германию.

Ранее "Страна" рассказывала, что Венгрия и Сербия договорились строить трубопровод для поставок нефти из России в обход санкций Евросоюза. Необходимость в этом появилась после того, как поставки Сербии через Хорватию подпали под ограничительные меры ЕС. Они начнут действовать с ноября 2022 года.