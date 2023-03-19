В белорусском городе Гродно на границе с Польшей местные силовики ликвидировали иностранца.

Оппозиционные Telegram-каналы Беларуси публикуют предполагаемое видео происшествия.

Они пишут, что в Гродно на улицах Курчатова и Врублевского были слышны "взрывы или выстрелы", после чего силовики погрузили неизвестного в бус и увезли.

Власти уточнили, что убитый иностранец планировал "террористические действия".

"19 марта 2023 года в Гродно на ул. Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ", - заявили государственные медиа.

Ранее мы писали, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усилить охрану границ республики. По его словам, необходимо "видеть на рубежах Беларуси мельчайшую агрессивность в отношение нашего государства, чтобы принять меры реагирования".

Также "Страна" сообщала, что в украинской разведке предупредили о подготовке провокационных терактов на территории Беларуси.