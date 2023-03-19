Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала с собственным политическим ток-шоу на телевидении США.

Проект получил название "Инсайд с Джен Псаки".

В первый эфир, который состоялся в воскресенье, 19 марта, Псаки пригласила лидера демократического меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса и губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. А с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом она поговорила в метро и позже выпила смузи в его резиденции.

По словам самой Псаки, для работы на телевидении ей пришлось освоить немало новых навыков. Так, она училась читать текст с телесуфлера и соблюдать тайминг.

"Я также училась следить за временем, что звучит забавно, но оказывается, что вы не можете просто продолжать говорить, потому что вас прервут и вам придется закончить шоу", - поделилась впечатлениями от новой профессии Псаки.

Напомним, Белый дом Джен Псаки покинула в мае прошлого года, проработав почти полтора года в должности пресс-секретаря Белого дома. Первые месяцы после увольнения она посвятила семье, а в сентябре вышла на MSNBC, где до сих пор выступала в роли штатного комментатора.

Ранее мы писали, что во время своего последнего брифинга в Белом доме Джен Псаки чуть не расплакалась.