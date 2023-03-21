В Лисичанске Луганской области назначенные РФ "власти" восстановили памятник советскому маршалу, дважды Героя Советского Союза Клименту Ворошилову.

Лисичанск является родиной Ворошилова.

Бюст установили в 1975 году, его автором был Отто Манизер - сын известного скульптора Матвея Манизера.

В 2015 году бюст Ворошилова в городе был демонтирован по закону о декоммунизации.

Как сказали в "мэрии", памятник восстановлен благодаря усилиям "администрации" города, предприятий ЖКХ и неравнодушных жителей.

К слову, областной центр Луганск дважды переименовывали в Ворошиловград: имя маршала город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.

Осенью мы сообщали, что в оккупированном Мелитополе восстановили памятник Ленину спустя семь лет после сноса. Его тоже демонтировали в 2015 году в рамках декоммунизации.

В апреле прошлого года в захваченном россиянами городе Новая Каховка в Херсонской области установили памятник Владимиру Ленину. Его вернули на место перед мэрией, где памятник стоял до 23 февраля 2014 года.