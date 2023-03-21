20 депутатов Госдумы РФ осуждены заочно на 15 лет лишения свободы каждый за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 20 депутатов Госдумы РФ признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры доказали, что российские депутаты посягнули на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Незадолго до полномасштабного вторжения, 15 февраля 2022 года, они поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - указывается в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что 22 февраля российские депутаты проголосовали за ратификацию "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и "ЛНР/ДНР".

В настоящее время прокуроры Черновицкой областной прокуратуры поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов РФ.

Досудебное расследование по процедуре in absentia осуществляли следователи Управления СБУ в Черновицкой области.

В сообщении СБУ в телеграм-канале указываются имена осужденных депутатов Госдумы: Сергей Алтухов, Андрей Альшевских, Ольга Амельченкова, Андрей Аникеев, Григорий Аникеев, Валентина Артамонова, Отари Аршба, Алена Аршинова, Тимофей Баженов, Зариф Байгускаров, Николай Борцов, Вадим Булавинов, Дмитрий Исламов, Михаил Кузьмин, Денис Майданов, Николай Панков, Юрий Петров, Ольга Пилипенко, Валентина Пивненко, Дмитрий Погорелый.

"Поскольку осужденные находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - поясняют в украинской спецслужбе.

Раанее СБУ сообщила о подозрении "главе правительства "ДНР" за организацию вывоза украинского зерна в РФ.

Также СБУ сообщила о подозрении 10 российским судьям, причастным к легитимизации в РФ захваченных территорий Украины.