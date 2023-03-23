Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон потребовала у движения "Талибан" дать доступ к образованию афганским девочкам. В ответ талибы обвинили ее в том, что она оставила в Афганистане "полный бардак", и припомнили измену Билла Клинтона в Овальном кабинете.

Пикировка произошла в Твиттере.

"Завтра девочки в Афганистане должны вернуться в школу, но талибы разрешают получать образование только мальчикам", - сделала Клинтон запись 22 марта.

На нее отреагировал отдел "Талибана" по публичным связям.

"Ты потратила в нашей стране $700 миллионов на то, чтобы научить наших женщин и девочек, что существует 140 разных полов. Неудивительно, что ты проиграла оранжевому гангстеру (имеется в виду Дональд Трамп, выигравший у Клинтон выборы в 2016 году - Ред.). Ты оставила в Афганистане полный бардак, как и твой муж на том платье (намек на платье Моники Левински, на которое эякулировал Билл Клинтон - Ред.)", - сказано в ответе талибов.

Интересно, что комментарий "Талибана" собрал в три раза больше лайков, чем сам пост Клинтон.

Как мы писали, в декабре "Талибан" запретил женщинам Афганистана учиться в университетах.

А в январе талибы приказали вузам не допускать девушек ко вступительным экзаменам.